На головному вокзалі Брюсселя затримали озброєного автоматом чоловіка

У четвер вранці на вокзалі "Брюссель-Міді" було затримано чоловіка, у якого виявили зброю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кентен у соцмережах, підтвердивши повідомлення ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Брюссельська прокуратура поки що не прокоментувала це затримання.

Чоловік прибув до Брюсселя з Франції та мав при собі автомат Калашникова. Як повідомляється, його затримав патруль у складі інспекторів федеральної поліції та військовослужбовців.

"Це свідчить про те, що посилення патрулювання на вокзалах за допомогою військових є необхідним і має продовжуватися, а то й розширюватися", – прокоментував міністр.

"Я виступаю за це в уряді", – додав він.

Вокзал Gare du Midi, головний міжнародний залізничний вузол Бельгії, вже тривалий час стикається з проблемами злочинності та небезпеки. У період з 2018 по 2022 рік там щорічно фіксувалося близько 3 500 правопорушень – це приблизно стільки ж, скільки загалом на всіх вокзалах 13 найбільших фламандських міст разом узятих. Найпоширенішими були крадіжки, вимагання та правопорушення, пов’язані з наркотиками.

Днями у чорногорському місті Даниловград 30-річний росіянин Михаїл Шабунін вбив трьох осіб на стрільбищі, після чого втік.

Нагадаємо, 27 серпня співробітники поліції та Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали у Варшаві трьох росіян чеченського походження, у квартирі яких було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси.