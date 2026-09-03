На главном вокзале Брюсселя задержали мужчину с автоматом

В четверг утром на вокзале "Брюссель-Миди" был задержан мужчина, у которого обнаружили оружие.

Об этом заявил министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен в соцсетях, подтвердив сообщение СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Брюссельская прокуратура пока не прокомментировала этот инцидент.

Мужчина прибыл в Брюссель из Франции и имел при себе автомат Калашникова. Как сообщается, его задержал патруль в составе инспекторов федеральной полиции и военнослужащих.

"Это свидетельствует о том, что усиление патрулирования на вокзалах с помощью военных необходимо и должно продолжаться, а то и расширяться", – прокомментировал министр.

"Я выступаю за это в правительстве", – добавил он.

Вокзал Gare du Midi, главный международный железнодорожный узел Бельгии, уже длительное время сталкивается с проблемами преступности и опасности. В период с 2018 по 2022 год там ежегодно фиксировалось около 3 500 правонарушений – это примерно столько же, сколько в целом на всех вокзалах 13 крупнейших фламандских городов, взятых вместе. Наиболее распространенными были кражи, вымогательства и правонарушения, связанные с наркотиками.

На днях в черногорском городе Даниловград 30-летний россиянин Михаил Шабунин убил трех человек на стрельбище, после чего скрылся.

Напомним, 27 августа сотрудники полиции и Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали в Варшаве троих россиян чеченского происхождения, в квартире которых было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.