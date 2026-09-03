Лідерка консерваторів Британії заявила про загрозу війни з "найбільшою ядерною державою світу"

Лідерка Консервативної партії Британії Кемі Баденок вважає, що країна може опинитися у стані війни з найбільшою ядерною державою світу вже за чотири роки.

Про це вона сказала у четвер, 3 вересня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

У своєму виступі на тему оборониБ аденок пояснила, чому, на її думку, ця тема є такою важливою.

"Ще до літа Кір Стармер отримав розвіддані про те, що Росія може розпочати напад на НАТО вже у 2030 році. Занадто мало політиків у парламенті повною мірою усвідомили, що це означає. Маю на увазі, звісно, політиків з Лейбористської партії. Це означає, що протягом найближчих чотирьох років Велика Британія може опинитися у стані війни з найбільшою ядерною державою світу", – сказала вона.

Вона заявила, що очільник Кремля Владімір Путін назвав Велику Британію ворогом номер один Росії.

"Люди, можливо, не бачать цього у своєму повсякденному житті, але ворожі держави постійно розширюють межі за допомогою нетрадиційних методів ведення війни. Конфлікт наближається", – акцентувала лідерка Консервативної партії Британії.

Раніше у МЗС Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Наступного дня радник правителя Кремля Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з атаками з "невідомих джерел".

Москва вже неодноразово погрожувала Лондону за військову допомогу Україні. Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Британський прем’єр-міністр Енді Бернем у відповідь наголосив, що Британія не дасть Росії себе залякати.