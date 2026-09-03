Лидер британских консерваторов заявила об угрозе войны с "крупнейшей ядерной державой мира"

Лидер Консервативной партии Великобритании Кэми Баденок считает, что страна может оказаться в состоянии войны с крупнейшей ядерной державой мира уже через четыре года.

Об этом она заявила в четверг, 3 сентября, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

В своём выступлении на тему обороны Баденок объяснила, почему, по её мнению, эта тема так важна.

"Ещё до лета Кир Стармер получил разведданные о том, что Россия может начать нападение на НАТО уже в 2030 году. Слишком мало политиков в парламенте в полной мере осознали, что это означает. Я имею в виду, конечно, политиков из Лейбористской партии. Это означает, что в течение ближайших четырёх лет Великобритания может оказаться в состоянии войны с крупнейшей ядерной державой мира", – сказала она.

Она заявила, что глава Кремля Владимир Путин назвал Великобританию врагом номер один России.

"Люди, возможно, не видят этого в своей повседневной жизни, но враждебные государства постоянно расширяют границы с помощью нетрадиционных методов ведения войны. Конфликт приближается", – подчеркнула лидер Консервативной партии Великобритании.

Ранее в МИД России пригрозили, что могут атаковать военные цели Великобритании на территории Украины и "за её пределами" в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.

Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как 24 августа британский премьер-министр Энди Бернем объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

На следующий день советник главы Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться атакам из "неизвестных источников".

Москва уже неоднократно угрожала Лондону за военную помощь Украине. Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались во время ударов по целям на территории РФ.

Британский премьер-министр Энди Бернем в ответ подчеркнул, что Великобритания не позволит России запугать себя.