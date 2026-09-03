Глава МВД Баварии связывает инцидент с поджогом в Мюнхене с другими диверсиями в Германии

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн заявил, что поджоги, совершенные в ночь со среды на четверг, были направлены против "компаний оборонной и безопасности отрасли в Мюнхене" и, вероятно, имели политическую подоплеку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Двух граждан Болгарии задержали после того, как на строительную площадку, расположенную в непосредственной близости от офисных зданий оборонных подрядчиков, были брошены зажигательные устройства.

Полиция, которую свидетель вызвал на место происшествия вскоре после полуночи, потушила один небольшой пожар, не нанесший никакого ущерба, а также обезвредила второе зажигательное устройство с помощью саперного подразделения.

Этот инцидент произошел на фоне высокой напряженности в Германии после двух вероятных диверсий, направленных против энергетической инфраструктуры на этой неделе. Он также произошел на фоне того, что во вторник правительство Германии официально обвинило Россию в попытке атаки с использованием дрона в аэропорту Лейпцига 4 августа.

Министр внутренних дел Баварии связал инцидент с поджогом в четверг с более широкой тенденцией.

"В целом этот инцидент свидетельствует о том, что – как это уже происходило в других регионах Германии в последние дни – мы сейчас сталкиваемся с повышенным риском атак", – сказал Германн.

"Мы наблюдаем попытки или фактические нападения, такие как инцидент в аэропорту Лейпцига, нападения на электроподстанции, произошедшие в последние дни, а теперь, в частности, нападения, направленные против компаний, работающих в секторах обороны и безопасности", – добавил он.

Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET), входящее в состав Генеральной прокуратуры Мюнхена, взяло на себя расследование инцидента с поджогом.

Прокуратура заявила, что расследование сосредоточено на том, было ли это целенаправленное нападение на одну из компаний, расположенных в соседних зданиях.

"Мы должны очень серьезно относиться к этим рискам и быть готовыми к тому, что нечто подобное может произойти в любой день, в любой точке Германии", – сказал Германн.

Министр экономики Баварии Губерт Айвангер призвал к усилению мер защиты.

"Мы должны осознать, что количество подлых нападений на немецкие компании и инфраструктуру растет. К сожалению, это не первый случай, когда мишенью становится технологическая компания, связанная с отраслями безопасности и обороны", – отметил он.

Ранее стало известно, что на заводе польской компании WB Electronics, производящей беспилотники для польской и украинской армий, произошёл пожар; перед этим на объекте якобы появился неизвестный человек в балаклаве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на заводе по производству компонентов для дронов в городе Скаржиско-Каменна был диверсией.

Датские спецслужбы предупредили, что российские спецслужбы уже ведут подготовку к организации диверсий на объектах военно-промышленного комплекса страны.

По данным The Telegraph, Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству оружия, вербуя для этого членов местных бандитских группировок и проверяя реакцию НАТО.