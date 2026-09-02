Туск заявив, що пожежа на польському заводі з виробництва дронів була диверсією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що немає жодних сумнівів: пожежа на заводі з виробництва компонентів для дронів у місті Скаржисько-Каменна, розташованому в південно-центральній частині країни, була навмисно спричинена як акт саботажу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Туск виступив перед засіданням уряду з приводу пожеж, що сталися останніми днями на двох промислових об’єктах: заводі оборонного підрядника WB Electronics у Скаржиско-Каменній, який виробляє безпілотні системи, та виробничо-складському цеху компанії JFG Composites у Любліні, що виготовляє компоненти для авіабудування.

"Що стосується пожеж на цих двох підприємствах… у випадку зі Скаржисько-Каменною немає сумнівів, що це був умисний підпал, акт диверсії", – заявив Туск.

"У випадку з Любліном у нас немає таких доказів, але, з огляду на характер виробництва, не можна виключати, що там також стався умисний підпал", – додав він.

Туск зазначив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальними не лише для війни між Росією та Україною, а й стануть серйозним викликом для країн усього регіону через те, що, за його словами, Росія планує посилити напруженість та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Туск також пов’язав ці пожежі з запланованим на п’ятницю голосуванням у польському парламенті щодо вето президента Кароля Навроцького на законопроєкт, що регулює ринок криптовалют.

Він закликав депутатів опозиції та Навроцького змінити свою позицію щодо законопроекту, зазначивши, що його ухвалення суттєво ускладнить фінансування терористичної діяльності, спрямованої проти Польщі.

За словами Туска, "переважна більшість терористичних операцій базується на криптовалютах", включаючи диверсії та підпали.

"Не було жодних сумнівів, що метод оплати та найму нападників базувався на криптовалютах", – сказав Туск, стверджуючи, що відсутність регулювання дозволила ринку функціонувати практично без нагляду.

"Росія використовує криптовалюти як основний… механізм фінансування такого роду операцій", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що на заводі польської компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії, сталася пожежа; перед цим на об’єкті нібито з’явилась невідома особа у балаклаві.

Національна прокуратура Польщі почала розслідування у справі про участь у діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчинення злочину терористичного характеру у зв'язку з підпалом компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії.