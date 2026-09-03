Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку, передусім закарпатцям

Уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист особам призовного віку, які втікають з України до Угорщини.

Про це рішення уряду повідомив у середу прем'єр Угорщини Петер Мадяр, передає "Європейська правда".

Він нагадав, що кілька тижнів тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, що не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо вони мають проблеми з військово-обліковими документами. За словами Мадяра, Угорщина голосувала проти цього заходу.

"Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше і надалі залишає за собою право, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини", – сказав він.

Мадяр уточнив, що це насамперед стосується етнічних угорців із Закарпаття.

"Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше, і, скажу чесно, особисто я, і я це говорив, можливо, вчора і президенту Європейської Ради, і кільком лідерам ЄС, вважаю негідним і незбагненним, що Європейський Союз так вирішив, що він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими", – заявив угорський прем'єр.

За його словами, такі дії є негідними.

Нагадаємо, наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Влада Швейцарії продовжила до 4 березня 2028 року заходи підтримки для осіб, які тікають від війни в Україні, але з обмеженнями.

У Чехії повідомляли, що торік в країні вперше оформили тимчасовий захист більше українців-чоловіків, ніж жінок.