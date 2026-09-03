Венгрия продолжит предоставлять защиту украинца призывного возраста, прежде всего закарпатцам

Правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту лицам призывного возраста, бегущим из Украины в Венгрию.

Об этом решении правительства сообщил в среду премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает "Европейская правда".

Он напомнил, что несколько недель назад Европейский Союз принял решение о том, что не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них есть проблемы с военно-учетными документами. По словам Мадьяра, Венгрия голосовала против этой меры.

"В то же время вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право предоставлять статус беженца также мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии", – сказал он.

Мадяр уточнил, что это в первую очередь касается этнических венгров из Закарпатья.

"Очевидно, в первую очередь с учетом наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится все больше, и, скажу честно, лично я, и я это говорил, возможно, вчера и президенту Европейского Совета, и нескольким лидерам ЕС, считаю недостойным и непостижимым, что Европейский Союз так решил, что он, по сути, запирает отцов и дедушек в стране, находящейся в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими", – заявил венгерский премьер.

По его словам, такие действия недостойны.

Напомним, в конце июля Евросоюз продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, с нововведением, согласно которому вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Власти Швейцарии продлили до 4 марта 2028 года меры поддержки для лиц, спасающихся от войны в Украине, но с ограничениями.

В Чехии сообщали, что в прошлом году в стране впервые оформили временную защиту большему количеству украинцев-мужчин, чем женщин.