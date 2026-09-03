Трамп хоче вимагати у Європи кошти за допомогу США Україні часів Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що хай дещо із запізненням, він вимагатиме у Європи заплатити за допомогу Україні, надану Сполученими Штатами під час правління Джо Байдена.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Більшу частину допису Трамп присвятив запевненням у тому, що у Сполучених Штатів вистачає боєприпасів на тлі війни в Ірані.

"Ми виробляємо боєприпаси в обсягах, яких раніше ніколи не було. Ми накопичуємо запаси та готуємося до будь-яких непередбачених обставин, що можуть трапитися. Ми залишаємо їх собі, США, замість того, щоб продавати їх іншим, але продаж союзникам незабаром знову почнеться", – заявив він.

Президент США також заявив, що адміністрація Байдена нібито безкоштовно передала Україні набагато більше боєприпасів, ніж було використано під час кампанії в Ірані.

"Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно – за це мала б заплатити Європа, якби її лише попросили, але ми будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням!", – написав Трамп.

Як відомо, зараз європейські партнери купують у США зброю для України через ініціативу PURL. Вона дозволяє європейським союзникам по НАТО та Канаді, а також іншим партнерам України закуповувати боєприпаси та зброю, вироблені у Сполучених Штатах, і надалі передавати їх Україні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".

Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив повідомлення, які з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет.

А президент США Дональд Трамп пригрозив джерелам ЗМІ "тривалими термінами ув'язнення" через появу даних про дефіцит боєприпасів у армії США.