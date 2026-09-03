Трамп намерен потребовать от Европы оплатить помощьСША Украине, оказанную при Байдене

Президент США Дональд Трамп заявил, что, пусть и с некоторым опозданием, он потребует от Европы оплатить помощь Украине, оказанную Соединёнными Штатами во время президентства Джо Байдена.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Большую часть поста Трамп посвятил заверениям в том, что у Соединённых Штатов хватает боеприпасов на фоне войны в Иране.

"Мы производим боеприпасы в объёмах, которых раньше никогда не было. Мы накапливаем запасы и готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам, которые могут произойти. Мы оставляем их себе, США, вместо того, чтобы продавать их другим, но продажа союзникам вскоре возобновится", – заявил он.

Президент США также заявил, что администрация Байдена якобы бесплатно передала Украине гораздо больше боеприпасов, чем было использовано во время кампании в Иране.

"Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно – за это должна была бы заплатить Европа, если бы её только попросили, но мы будем требовать эти деньги, пусть и с некоторым опозданием!", – написал Трамп.

Как известно, сейчас европейские партнеры закупают в США оружие для Украины в рамках инициативы PURL. Она позволяет европейским союзникам по НАТО и Канаде, а также другим партнерам Украины закупать боеприпасы и оружие, произведенные в Соединенных Штатах, и в дальнейшем передавать их Украине.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий".

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что у американских вооруженных сил заканчиваются запасы ключевых ракет.

А президент США Дональд Трамп пригрозил источникам в СМИ "длительными сроками заключения" из-за появления данных о дефиците боеприпасов в армии США.