США призвали граждан не ехать в Умань на еврейский Новый год

Государственный департамент США рекомендовал гражданам Соединённых Штатов воздержаться от поездок в Умань Черкасской области во время ежегодного паломничества хасидов к могиле Ребе Нахмана на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

В этом году Рош га-Шана приходится на 11–13 сентября. В Вашингтоне подчеркнули, что рекомендация воздержаться от поездок в Умань в это время связана с действующим для Украины самым высоким уровнем предупреждения о безопасности.

В заявлении отмечается, что с начала войны российские авиаудары наносят ущерб гражданским зданиям и объектам критической инфраструктуры по всей Украине, в частности в Умани.

"Местные власти сообщают, что в Умани недостаточно укрытий, чтобы разместить всех ожидаемых паломников. Кроме того, в Украине до сих пор действует военное положение, а комендантский час и ограничения на передвижение также будут влиять на паломников, направляющихся в Умань", – говорится в заявлении.

Осенью 2024 года сообщалось, что после нескольких месяцев переговоров власти Молдовы не разрешили израильским паломникам проезд в Украину через территорию Молдовы на празднование Рош ха-Шана.

23 августа американский дипломат Пол Хьюстон приступил к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США в Украине.