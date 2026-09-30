Мерц: встреча с Лавровым показала, что Россия не хочет мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия доказала свою неготовность к серьезным переговорам после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал неожиданную встречу со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Заявление Мерца цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Глава МИД провел встречу с Лавровым в ООН в субботу, 26 сентября, что стало первой встречей министров двух стран с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. После встречи Лавров охарактеризовал позицию Вадефуля как "ничего нового".

"Дальнейшая оценка этой встречи со стороны России показала, что Россия, очевидно, совершенно не заинтересована в серьезных переговорах на данный момент. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы продолжать помогать Украине – не только военно, но и политически, финансово и экономически", – заявил Мерц, комментируя слова российского министра.

Канцлер еще раз подчеркнул требования немецкого правительства к Кремлю: чтобы Россия прекратила свое вторжение, чтобы европейцы имели право участвовать в любых переговорах об условиях прекращения войны, а также чтобы Украине был открыт путь к членству в ЕС.

"Я могу лишь еще раз подчеркнуть, что Россия не выиграет эту войну, а сама Россия понесет значительные убытки – в частности, в своей экономике. Если Россия продолжит эту войну, ей придется заплатить за это высокую цену", – подчеркнул Мерц.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года. С тех пор представители правительств Германии и России, хотя и участвовали в различных международных встречах, однако прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось.

Сам Вадефуль ранее объяснил, что провел встречу с Лавровым, чтобы заявить ему о недопустимости эскалации и чтобы не оставлять переговоры с РФ только на усмотрение США.

На переговорах глава МИД Германии также затронул тему зерновой блокады в Чёрном море, но это не дало никаких результатов.