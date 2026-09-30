Король Испании призвал ЕС разделить ответственность за миграционный кризис в Сеуте

Король Испании Фелипе VI считает, что европейские страны должны проявить больше солидарности и оказать Испании более значительную поддержку после массового прибытия в Сеуту десятков тысяч мигрантов.

Об этом он заявил во время торжественного ужина во вторник, 29 сентября, по случаю визита президента Франции Эммануэля Макрона, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Король Испании заявил, что то, что произошло в анклаве на североафриканском побережье, было "неприемлемым" и создало огромные проблемы в сфере безопасности, порядка и гуманитарной помощи.

"Эта ситуация должна привести к укреплению сотрудничества между государствами-членами в сфере ресурсов и взаимодействия", – сказал он.

По словам Фелипе VI, европейские страны, которые "испытывают наибольшее давление из-за того, что находятся на внешних границах Европейского Союза, не могут в одиночку нести ответственность, которая лежит на всех".

29 сентября Европейская комиссия представила план из пяти пунктов по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС, что стало ответом на события в Сеуте.

Напомним, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что кадры массового наплыва мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля затмили положительные статистические данные ЕС по миграции.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.