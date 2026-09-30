В Литве представляют новую миссию противовоздушной обороны НАТО

В среду на авиабазе Шяуляй в Литве внедряют интегрированную систему воздушной и противоракетной обороны НАТО в рамках перехода к миссии по противовоздушной обороне.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В июле НАТО приняло решение преобразовать многолетнюю миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в миссию по противовоздушной обороне, что предоставит военным Альянса более широкие полномочия. Переход к новому режиму деятельности союзников состоялся в августе.

По данным Министерства обороны Литвы, существенным изменением является возможность более гибко и быстро сосредоточить силы НАТО там, где они наиболее необходимы. Миссия противовоздушной обороны действует в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны Альянса, которая включает истребители, наземные системы противовоздушной обороны, датчики, средства наблюдения и структуры управления.

Как отмечают в вооруженных силах, в церемонии примут участие представители командных пунктов воздушных сил союзников по НАТО, вооруженных сил Литвы и союзников, дислоцированных в стране.

В настоящее время в Литве миссию НАТО по противовоздушной обороне выполняет контингент вооруженных сил Италии с истребителями; именно они в Кайшядорском районе, недалеко от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции, сбили в середине сентября дрон, вторгшийся с территории Беларуси на территорию Литвы.

Как пояснили в литовском правительстве, решение о переформатировании миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии означает, что отныне противовоздушная оборона переходит в режим "гибкого и оборонительного реагирования", а не политических дискуссий или дебатов. Это позволит Альянсу оперативнее реагировать на воздушные угрозы в странах Балтии.