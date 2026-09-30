В Норвегии начинаются слушания о связях политиков с Эпштейном

В среду, 30 сентября, парламент Норвегии начинает публичные слушания по поводу связей между покойным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и норвежскими дипломатами и политиками.

Об этом заявил в комментарии председатель слушаний в парламентском комитете по вопросам контроля и конституционных дел Йонас Андерсен Саед Reuters, передает "Европейская правда".

Саед заявил, что норвежское правительство должно объяснить, что оно делает для восстановления доверия к дипломатической службе.

"Есть много людей, которые продемонстрировали крайне недостаточное благоразумие", – сказал он.

Как отмечается, комитет вызвал 11 действующих и бывших министров иностранных дел и министров по вопросам развития, в том числе премьер-министра Йонаса Гара Стёре, который занимал пост министра иностранных дел с 2005 по 2012 год.

Бывший министр иностранных дел Борге Бренде, который также должен дать показания, ушел в отставку с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума после того, как стало известно о его дружеских отношениях с Эпштейном.

А Эрик Солхейм, бывший министр развития, который даст показания в среду, заявил, что парламентское расследование является чрезмерной реакцией, которая задушит дипломатическую службу, поскольку дипломаты будут проявлять излишнюю сдержанность, что нанесет ущерб национальным интересам.

Также из-за связей с Эпштейном серьезные имиджевые проблемы возникли у королевы Норвегии Метте-Марит.

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