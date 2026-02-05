Світовий економічний форум розслідує зв’язки свого очільника з Епштейном

Всесвітній економічний форум проводить розслідування щодо свого президента та генерального директора Борге Бренде після того, як у нещодавно опублікованих документах стало відомо про його стосунки з дискредитованим фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Бренде, колишній міністр закордонних справ Норвегії, тричі обідав з Епштейном у 2018 та 2019 роках, а також обмінювався з ним текстовими повідомленнями та електронними листами.

Ще в листопаді Бренде заперечував будь-які контакти з Епштейном, але тепер визнав, що знав його, після того, як їхні стосунки стали відомі завдяки оприлюдненню документів Міністерством юстиції США.

Всесвітній економічний форум підтвердив виданню, що Бренде брав участь "у трьох ділових вечерях з Джеффрі Епштейном, а також у подальшому листуванні електронною поштою та SMS".

Відтак Всесвітній економічний форум розпочав незалежне розслідування цих стосунків, яке, за його словами, було ініційоване Бренде.

Бренде заявив, що "зовсім не знав про минуле та злочинну діяльність Епштейна" і відмовився б від будь-яких запрошень або спілкування, якби знав про це.

"Я визнаю, що міг би провести більш ретельне розслідування історії Епштейна, і шкодую, що не зробив цього", – сказав він.

Як зазначається, перша вечеря з дипломатами та бізнес-лідерами в нью-йоркському особняку Епштейна відбулася в 2018 році. Перед зустріччю вони обмінялися думками про майбутнє Давосу, і Епштейн сказав, що елітарне зібрання в Швейцарії "може дійсно замінити ООН".

Вони також вечеряли разом у червні 2019 року, за кілька тижнів до арешту Епштейна.

Епштейн також запропонував використати свої зв'язки з Бренде, щоб лобіювати запрошення своїх друзів до Давосу. В окремому листуванні електронною поштою у 2018 році з колишнім міністром фінансів США Ларрі Саммерсом Епштейн запропонував "поцікавитися" у свого "доброго друга" Бренде, після того, як Саммерс поскаржився, що його не запросили до Давосу того року.

Всесвітній економічний форум підтвердив, що Бренде продовжить виконувати обов'язки президента та генерального директора під час розслідування "без участі в процесі перевірки".

"Рішення про початок розслідування підкреслює прихильність Форуму до прозорості та збереження його цілісності. Наша мета – ретельно та ефективно розв'язувати це питання", – заявили у Всесвітньому економічному форумі.

Нещодавно писали, що Генеральна прокуратура Литви розпочала досудове розслідування інформації щодо можливої торгівлі людьми в країні після оприлюднення нових файлів Епштейна.

Цього тижня лейбористський політик Пітер Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з Епштейном.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.