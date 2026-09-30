Над Молдовой пролетел еще один беспилотник: воздушное пространство в части страны закрыли

Утром 30 сентября еще один беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

Об этом сообщило Министерство обороны страны в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в 10:26 утра над территорией непризнанного Приднестровья, вблизи города Дубоссары, пролетел беспилотный аппарат.

В результате этого воздушное пространство в северной и центральной частях Молдовы было закрыто.

Позже стало известно, что он движется в направлении северного региона страны, поэтому воздушное пространство в центральном регионе открыли.

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генеральной инспекции полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.