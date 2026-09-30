ПАСЕ призвала выделить часть средств для восстановления Украины на реабилитацию ветеранов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства-члены организации выделить не менее 10% своих средств, предназначенных для восстановления Украины, на реабилитацию и реинтеграцию ветеранов.

Об этом говорится в резолюции, принятой на сессии ПАСЕ 29 сентября, сообщает "Европейская правда".

"Поддержка ветеранов является одним из важнейших социальных вызовов, стоящих перед Украиной", – заявили в ПАСЕ.

Ассамблея призвала государства-члены Совета Европы выделить не менее 10% своих национальных средств, предназначенных для восстановления Украины, на реабилитацию и социальную реинтеграцию ветеранов и гражданских лиц с инвалидностью.

Также в ПАСЕ призвали украинские власти при поддержке государств-членов разработать единый прозрачный механизм доступа к льготам и услугам. Он будет сочетать в себе долгосрочную реабилитацию, психологическую поддержку, уход на дому, адаптацию жилищных условий, профессиональную реинтеграцию и доступную инфраструктуру.

В более широком контексте ПАСЕ призвала ввести комплексный минимальный пакет поддержки для ветеранов, который будет охватывать физическое и психическое здоровье, реабилитацию, трудоустройство, образование, жилье и социальную защиту, включая как минимум три года усиленной, скоординированной поддержки после увольнения с военной службы.

Она также призвала государства-члены обеспечить трансграничное действие прав ветеранов, усилить поддержку семей и бывших военнопленных, а также оказать помощь Украине в консолидации ее системы поддержки ветеранов.

Ранее сообщалось, что Украина на заседании ПАСЕ поднимет вопрос о российских компенсациях по делам Европейского суда по правам человека.

Также в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили путь для передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.