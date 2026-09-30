В Ирландии около 18 тысяч домов и предприятий остались без электричества из-за непогоды

Утром 30 сентября около 18 тысяч домов и предприятий по всей Ирландии остались без электроснабжения из-за сильного ветра и дождя.

Об этом сообщает RTE, передает "Европейская правда".

Компания ESB Networks сообщила, что работает над восстановлением электроснабжения после того, как неблагоприятные погодные условия вызвали масштабные перебои, преимущественно на юге и юго-западе страны.

Впоследствии метеорологи вновь предупредили водителей о возможных локальных наводнениях, сложных условиях для движения и плохой видимости. Все это из-за новых сильных ливней и гроз.

Ранее в Великобритании предупредили, что вечером 28 сентября может возникнуть дефицит электроэнергии, прежде чем резкое увеличение объемов ветровой энергии облегчит нагрузку на систему в течение ночи.

Накануне Европейская комиссия призвала столицы стран-членов ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию с целью сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса.