Международный Реестр ущерба открыл все категории заявлений для пострадавших от войны РФ

Международный реестр ущерба, причиненного агрессией России против Украины (RD4U), открыл для подачи заявлений все 43 категории, предусмотренные его мандатом.

Об этом сообщил реестр 30 сентября, передает "Европейская правда".

Таким образом завершился поэтапный запуск системы подачи заявлений, начавшийся в апреле 2024 года.

Отныне заявления можно подавать по 21 категории для физических лиц, 11 категориям для юридических лиц и 11 категориям для государства Украина.

Реестр уже получил около 195 тысяч заявлений, более 65 тысяч из них внесены в Реестр, а обработка остальных продолжается.

Открытые категории охватывают широкий спектр ущерба, причиненного в результате войны со стороны РФ.

Речь идет, в частности, о: гибели и пропаже без вести близких, телесных повреждениях, пытках, сексуальном насилии, вынужденном перемещении, потере жилья и работы, повреждении имущества и инфраструктуры, экономических потерях бизнеса, ущербе культурному наследию и окружающей среде.

Последними для подачи стали три категории заявлений от государства Украина: B1.6 "Прочие потери имущества", B3.1 "Экологический ущерб" и B3.2 "Хищение и/или присвоение природных ресурсов".

Заявления по этим категориям могут подавать государство Украина, его центральные, региональные и местные органы власти, а также государственные и коммунальные учреждения и организации.

"Открытие всех категорий означает, что каждый вид ущерба, предусмотренный мандатом Реестра – от личных потерь и разрушенного жилья до убытков бизнеса, государства и окружающей среды – теперь имеет определенный путь к международному компенсационному механизму", – заявил исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский.

В то же время Реестр не определяет размер компенсации и не принимает решений о её выплате. Приемлемые заявления в будущем будут переданы международной Компенсационной комиссии для Украины, которая будет рассматривать их по существу, определять размер компенсации и принимать соответствующие решения.

В конце августа Реестр убытков начал принимать заявления по ряду категорий для государства Украина и юридических лиц, а также в связи с потерей работы физическими лицами.