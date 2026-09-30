Президент Латвії: готові розмістити ядерну зброю на своїй території

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність розмістити на латвійській території ядерну зброю, якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така необхідність.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс коментував повідомлення про те, що Велика Британія запропонувала ядерний захист країнам-учасницям Об’єднаних експедиційних сил (JEF): державам Балтії, Північної Європи та Нідерландам.

"Якби не було ядерної зброї – у Європі було б більше конвенційних воєн", – сказав він.

За словами Рінкевичса, конституція Латвії не містить заборони на розміщення ядерної зброї, на відміну від Литви.

Він зазначив, що у 2003 році, коли Латвія готувалася до вступу в НАТО, кожна країна-учасниця запевнила, що у неї не буде жодних обмежень щодо реалізації повного механізму колективної безпеки НАТО, включаючи участь у системі ядерного стримування.

"Якщо така необхідність виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю", – заявив Рінкевичс.

При цьому він наголосив, що наразі жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерної зброї в Латвії не ведеться.

Нагадаємо, у березні президент Франції Емманюель Макрон виступив із промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію "превентивного стримування". Згодом низка країн ухвалила рішення приєднатися до цієї ініціативи, про цю готовність заявила і Фінляндія.

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