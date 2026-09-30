Зеленський розповів прем’єру Норвегії про потребу в ППО і забезпеченні F-16

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, однією з тем якої стали військові потреби України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський зазначив, що поінформував Стьоре про "безперервний російський терор дронами та удари балістичними ракетами".

"Обговорили, що потрібно Україні для захисту від цієї жорстокої ескалації, передусім ППО та забезпечення наших F-16. Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більший захист життів та безпеки. Дякую особисто прем’єр-міністру та усій Норвегії за незмінну підтримку", – додав він.

У вівторок Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією, яка передбачає передачу Україні трьох винищувачів F-16 до кінця року.

Зеленський також говорив, що Україна отримала пакети підтримки ППО від низки держав.