В парламенте Эстонии призвали полностью закрыть границу с РФ, премьер ответил

Депутат эстонского парламента от партии Isamaa ("Родина") Хелир-Валдор Сеедер призвал правительство полностью закрыть все пункты пропуска на эстонско-российской границе и направить высвободившиеся ресурсы на помощь Латвии в охране границы с Беларусью.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

По словам Сеедера, из-за миграционной ситуации в регионе Эстония сталкивается с дополнительной нагрузкой и рисками для безопасности, а Нарва остается одним из транзитных каналов между Россией и Европой.

"Почему правительство не закрывает полностью контрольную линию с Россией и не направляет дополнительные ресурсы в Латвию, где помощь действительно необходима?" – спросил Сеедер в среду во время парламентского информационного часа.

Премьер-министр Кристен Михал в ответ заявил, что Эстония уже существенно ограничила работу своих пограничных пунктов и при необходимости готова закрывать их, однако решения принимаются на основе оценки угроз.

Он также подчеркнул, что правительство придерживается принципа укрепления внешних границ Евросоюза, а не восстановления внутренних границ в ЕС.

"Мы направили туда (в Латвию) полицейские подразделения и снизили нагрузку на границе, закрыв пункты и сократив время их работы. Если понадобится, мы готовы предоставить соседям дополнительные ресурсы", – сказал премьер.

Михал отметил, что граница с Россией уже не работает в обычном режиме: часть пограничных пунктов закрыта, время работы остальных сокращено. Также введен усиленный таможенный контроль, чтобы товары, на которые наложены санкции, не попадали в РФ.

"В одном мы, наверное, все согласны: на мой взгляд, никому не стоит ехать в Россию. Ни одному здравомыслящему человеку туда ехать не стоит. Это также было нашей активной рекомендацией", – сказал премьер.

Глава правительства заверил, что Эстония способна оперативно закрыть пограничный пункт, если этого потребует ситуация. В качестве примера он привёл КПП в Лухамаа, который 7 сентября временно закрыли из-за инцидента с двумя гражданами Ирана.

"Мы способны быстро закрыть эти пункты, и всё это происходит в соответствии с политикой безопасности Эстонии и оценкой угроз", – подчеркнул Михал.

Правительство Эстонии 13 августа одобрило предложение Министерства внутренних дел о продлении на неопределённый срок 12-часового режима работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией.

Между тем Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, сославшись на миграционное давление, спровоцированное российской стороной.