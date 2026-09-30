ЄС виділить 10 млн євро на укриття в Україні

Європейський Союз анонсував виділення 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Про виділення коштів йшлося на засіданні Коаліції укриттів для України, яка об’єднує міжнародних партнерів і фінансові інституції. Крім 10 млн євро, які виділяє Євросоюз, Україна очікує на фінансову підтримку й окремих країн. Зокрема, в українському уряді планують більше співпрацювати з представниками уряду Фінляндії, яка разом з Україною співголовує в Коаліції укриттів.

Під час зустрічі заступник міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань європейської інтеграції Артем Гусак представив проєкт облаштування 840 мобільних укриттів на шкільних маршрутах у шести прифронтових областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Коаліцію укриттів цивільного захисту для України започаткували у травні 2025 року спільною заявою очільників урядів України та Фінляндії. Після підписання Меморандуму про взаєморозуміння до ініціативи приєдналися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.

Коаліція спрямована на залучення міжнародного фінансування, модернізацію наявних укриттів і будівництво нових захисних споруд. Очолила ініціативу Фінляндія.

Більше про це читайте у статті: Найсучасніші укриття для України. Фінський міністр про ключові напрямки допомоги.