Україна терміново скликає засідання Ради ОБСЄ через ситуацію в Олешках

Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної катастрофи у тимчасово окупованих Олешках на Постійній раді ОБСЄ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму акаунті в Х, пише "Європейська правда".

Питання під назвою "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією", буде розглянуте на засіданні у четвер, 1 жовтня.

"Делегація України поінформує країни-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає цивільних, серед яких діти, у заручниках. Це не що інше, як штучно створена гуманітарна катастрофа. Ми продовжимо розвінчувати цинічну воєнну пропаганду Росії та забезпечимо, щоб міжнародна спільнота знала правду про те, що відбувається в Олешках", – написав Андрій Сибіга.

Глава українського МЗС закликав швейцарське головування в ОБСЄ та всі країни-учасниці засудити агресора та чинити найсильніший можливий тиск на Росію.

Раніше Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту та міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб та припинила облогу Олешок.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС намагається доправити гуманітарну допомогу в окуповані Олешки.