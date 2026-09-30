У ЄС створять нову систему екстреного зв'язку на випадок кризових ситуацій

В Єврокомісії ухвалили пропозиції, пов’язані зі створенням Системи екстреного зв’язку ЄС для служб екстреної допомоги.

Про це інформує Європейська правда із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Очікується, що Система критичного зв’язку Європейського Союзу (EUCCS) надаватиме підтримку понад 5 мільйонам працівників служб екстреної допомоги по всьому ЄС у їхній щоденній роботі.

"Система розроблена таким чином, щоб адаптуватися до розвитку комерційних та критичних комунікаційних технологій. Європейська комісія надаватиме підтримку державам-членам у співпраці з промисловістю та науково-дослідними організаціями з метою забезпечення постійних інновацій у сфері критичного зв’язку в ЄС", – виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен.

Як повідомили у комісії, ЄС не створюватиме єдиної централізованої системи для управління всіма даними. Держави-члени зберігають повний контроль над своїми інфраструктурами критичного зв’язку, забезпечуючи при цьому обов’язкову взаємну сумісність на європейському рівні. Система охоплюватиме всі служби екстреної допомоги.

Перша група держав-членів розпочне роботу в межах Системи у 2030 році, інші приєднаються поступово, а до 2036 року до системи під'єднаються усі держави-члени.

Зокрема, нова Система матиме доступ до безпечних послуг зв’язку, що надаються через супутник.

Нагадаємо, з 28 вересня по 2 жовтня пройдуть масштабні навчання ЄС з цивільного захисту, які об’єднають 235 представників служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України.

Раніше Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.