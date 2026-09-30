У Румунії поглиблюється політична криза: парламент відхилив кандидатуру прем'єра

У середу парламент Румунії відхилив спробу євродепутата Зігфріда Мурешана сформувати уряд, що поглибило політичну кризу в країні, яка розпочалася в травні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Уряд Мурешана не зміг набрати 233 голоси, необхідні для затвердження, тож ініціатива повертається до президентського палацу для висунення нового кандидата.

"Сьогодні в парламенті Румунії ми запропонували рішення для виходу з політичної кризи і побачили, що партії, які спровокували цю кризу, проголосували за її продовження. Ми чекаємо, щоб побачити, які наступні кроки зробить президент Румунії", – сказав Мурешан після голосування.

Це вже вдруге, коли парламент офіційно відхиляє кандидата, висунутого президентом Румунії Нікушором Даном, і згідно з конституцією країни, це означає, що він може оголосити позачергові вибори.

Однак Дан неодноразово давав зрозуміти, що не хоче цього робити.

Політична криза у Румунії триває з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вийшли зі складу попередньої урядової коаліції і підтримали вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.

За даними станом на середину літа, ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи PSD.