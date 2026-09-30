Кремль відкинув ідею послаблення санкцій США в обмін на звільнення політв'язнів

У Кремлі категорично відкинули можливість обговорення зі США питання про послаблення американських санкцій в обмін на звільнення Росією певних політичних в'язнів.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Він вказав на недоречність такого формулювання питання, оскільки, за його словами, в Росії немає політв'язнів.

"У такому контексті ця тема не обговорювалася і не могла обговорюватися, тому що ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політв’язнів і вважаємо, що подібне формулювання питання є абсолютно недоречним", – заявив Пєсков.

При цьому він зазначив: "Що стосується різних обмінів (ув’язненими), які мали місце до цього, то наші спецслужби продовжують регулярні контакти з цього приводу".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, представник Кремля також зазначив, що в принципі тема послаблення санкцій в обмін на звільнення певних ув’язнених зі США не обговорюється.

Раніше видання The Atlantic повідомило, що президент США Дональд Трамп нібито погодився на пропозицію свого спецпосланця Джона Коула щодо послаблення санкцій проти Росії в обмін на звільнення деяких ув’язнених, які перебувають у РФ.

Раніше видання The New York Times повідомило, що в Білому домі розглядають можливість підписання з Росією певних бізнес-угод, щоб "підтвердити свої добрі наміри".

Варто зазначити, що російська сторона вже намагалася "спокушати" Трампа вигодами від потенційної економічної співпраці, говорячи про спільні проєкти щодо видобутку рідкісноземельних металів, алюмінію, проєкти в Арктиці, залучення американських компаній у продаж до Європи російського природного газу.