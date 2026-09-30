Швеція знову надає винищувачі для місії НАТО в Польщі

Швеція з жовтня розгорне винищувачі Gripen у Польщі в рамках місії НАТО зі спостереження за повітряним простором.

Про це йдеться у заяві шведського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, в рамках операції НАТО шведські винищувачі сприятимуть інтегрованій протиповітряній та протиракетній обороні НАТО, а також захисту та безпеці військової та цивільної підтримки України.

Швеція також надавала свої винищувачі для цієї місії у 2025 році.

"Серйозна ситуація з безпекою та постійні порушення повітряного простору НАТО свідчать про необхідність високої бойової готовності на східному фланзі", – зазначив у своїй заяві глава шведського Міноборони Пол Йонсон.

Під час виконання місії шведські винищувачі базуватимуться переважно у Швеції та проводитимуть повітряні операції у польському повітряному просторі, а також матимуть невелику передову базу в Польщі.

Нагадаємо, у серпні Швеція і Фінляндія анонсували поглиблення співпраці з метою "зміцнення контролю та захисту територіальної цілісності Фінляндії".

В рамках цієї співпраці Швеція направить винищувачі JAS 39 Gripen своїх Повітряних сил та корвети класу Visby ВМС до Фінляндії, щоб допомогти їй посилити патрулювання повітряного простору на тлі інцидентів з дронами.