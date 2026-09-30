ЕС выделит 10 млн евро на укрытия в Украине

Европейский Союз объявил о выделении 10 млн евро на обустройство укрытий по всей Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

О выделении средств шла речь на заседании Коалиции укрытий для Украины, которая объединяет международных партнеров и финансовые институты. Помимо 10 млн евро, выделяемых Евросоюзом, Украина рассчитывает на финансовую поддержку и со стороны отдельных стран. В частности, в украинском правительстве планируют более тесно сотрудничать с представителями правительства Финляндии, которая вместе с Украиной является сопредседателем "Коалиции укрытий".

В ходе встречи заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Артем Гусак представил проект обустройства 840 мобильных укрытий на школьных маршрутах в шести прифронтовых областях: Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Коалиция убежищ гражданской защиты для Украины была создана в мае 2025 года совместным заявлением глав правительств Украины и Финляндии. После подписания Меморандума о взаимопонимании к инициативе присоединились Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Европейский инвестиционный банк.

Коалиция направлена на привлечение международного финансирования, модернизацию имеющихся укрытий и строительство новых защитных сооружений. Возглавила инициативу Финляндия.

Подробнее об этом читайте в статье: Самые современные укрытия для Украины. Финский министр о ключевых направлениях помощи.