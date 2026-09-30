Франция и Испания были бы рады возвращению Великобритании в ЕС

Лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес высказались после того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернем раскритиковал Brexit.

"Добро пожаловать обратно", – в шутку сказал на английском языке Макрон, выступая в среду в Мадриде вместе с Санчесом, который принимает французского лидера в рамках двухдневного визита.

"Этот премьер-министр движется в этом направлении. Думаю, это очень хорошая новость как для его страны, так и для европейцев", – добавил Макрон.

Санчес назвал Brexit "огромной потерей" для населения Великобритании и Европы, но подчеркнул, что Испания "безусловно с радостью встретит" возвращение Великобритании "и вновь откроет свои объятия для братского народа, с которым Испания поддерживает такие хорошие отношения во всех сферах".

В настоящее время продолжаются подготовительные работы к саммиту ЕС-Великобритания, который должен состояться в Брюсселе в ноябре.

Ожидается, что саммит, который должен был состояться в июле, но был отложен после отставки Кира Стармера с поста премьер-министра, будет сосредоточен на трёх основных направлениях: объединении рынков выбросов углерода ЕС и Великобритании, достижении договоренностей по торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, а также программе мобильности молодежи для путешествий и работы.

Хотя отношения между Великобританией и ЕС улучшились после избрания в 2024 году лейбористского правительства, это партнерство столкнулось с препятствиями из-за опасений Соединённого Королевства по поводу будущего законодательства "Сделано в Европе", которое разрабатывается в Брюсселе.

Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что ЕС отклонил попытки Великобритании принять участие в некоторых ключевых заседаниях.

Британский премьер Энди Бернем накануне заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив на съезде Лейбористской партии, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Ранее Бернем заявил, что вопрос о возвращении в Европейский Союз – это вопрос "на другой раз", а его правительство сосредоточится на сближении с блоком.