Пентагон в последний момент распределил почти все $400 млн помощи Украине

Пентагон заключил контракты почти на все $400 миллионов помощи, выделенной Конгрессом для Украины, – за день до окончания финансового года.

Об этом сообщает Washington Sun, передает "Европейская правда".

Сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавэр, сообщил изданию, что, по его информации, 99,8% средств были распределены во вторник, 29 сентября.

"То, что они наконец-то это делают, практически в последний возможный день, говорит обо всём, что нужно знать об этих отношениях. Они не информируют нас своевременно. Они не соблюдают закон, и наше партнерство переживает сложные времена", – сказал Кунс.

Распределение средств состоялось до окончания финансового года в среду, 30 сентября. Министерство распределило $307 млн и планировало сделать то же самое с оставшимися $93 млн до конечного срока 30 сентября.

План Пентагона предусматривает $200 млн на вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества, $99,9 млн на транспортные средства, запасные части и оборудование, а также $100 млн на услуги, такие как транспортировка военной техники.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио объявил о выделении Украине $400 млн военной помощи, которые уже были одобрены Конгрессом ещё в июне 2026 года. Представители обеих партий в течение нескольких месяцев оказывали давление на Пентагон, чтобы тот заключил контракты на выделение средств.

Недавно администрация американского президента Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все $400 млн военной помощи Украине, которые Конгресс одобрил в конце 2025 года, при этом в пакет не войдут ракеты для систем Patriot.