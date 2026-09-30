В Польше проходит полицейская операция из-за подозрительного пакета на цистерне с дизтопливом

На железнодорожном боковом пути в польском Белостоке обнаружили подозрительный пакет, привязанный к одной из цистерн поезда, перевозящего дизельное топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Сотрудники железнодорожной охраны обнаружили подозрительный пакет. Он был прикреплен к одной из цистерн, стоящих на железнодорожном боковом пути в Белостоке. Подполковник Мальвина Ольшевская, пресс-офицер городского управления полиции, подтвердила, что вблизи наблюдаются значительные затруднения в движении.

"На железнодорожном боковом пути сотрудники Службы охраны железных дорог (SOK) обнаружили на одной из цистерн, перевозивших дизельное топливо, полиэтиленовый пакет. Место происшествия было оцеплено полицией", – добавила Ольшевская.

В составе грузового поезда было 32 цистерны. После их отбуксировки пиротехники смогут проверить, представляет ли полиэтиленовый пакет опасность. Инспектор Бартош Лорис из Региональной службы охраны железных дорог в Белостоке сообщил, что службы обеспечивают охрану места происшествия, чтобы к нему не имели доступа посторонние лица.

В результате операции были эвакуированы работники соседней АЗС на улице Коперника. Поезд, на котором был обнаружен подозрительный пакет, прибыл 25 сентября из Сувалок.

В субботу, 26 сентября, в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия умышленное повреждение железнодорожных кабелей привело к задержкам и изменениям маршрутов поездов на междугородних линиях.

Напомним, что в Польше недавно расследовали случай в Едланце в Люблинском воеводстве, где два грузовых поезда наехали на бетонные блоки, лежавшие на путях.

Впоследствии выяснилось, что виновником инцидента оказался 12-летний мальчик.