ЗМІ: Єврокомісія наступного тижня представить нові інструменти захисту ЄС від кібератак

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розглядає нові інструменти захисту від диверсій та кібератак як ключовий пріоритет на решту її терміну повноважень.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела серед дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія планує представити послам ідеї щодо протидії гібридним загрозам наступного тижня. А до кінця жовтня має бути оприлюднена окрема Стратегія безпеки.

Однак столиці, які вже мають провідні у світі інституції безпеки та оборони, такі як Париж і Берлін, чинять опір будь-яким спробам ЄС вийти за межі своїх повноважень.

"Важко уявити, щоб Франція та Німеччина хотіли, щоб Єврокомісія мала більше повноважень у сфері безпеки", – зазначило джерело видання.

Обговорення відбудеться на тлі того, як Європа шукає шляхи боротьби з хакерськими атаками та ударними дронами, що останніми місяцями посилили занепокоєння щодо безпеки. За словами джерел, ознайомлених із змістом документа, ця ініціатива покликана допомогти ЄС заповнити прогалини, що наразі існують між НАТО та національними урядами.

Тим часом очікується, що майбутня Стратегія безпеки визначить Росію як головну загрозу безпеці ЄС.

Раніше данська розвідка попередила, що Росія посилить гібридні атаки протягом найближчих місяців.

Також, через посилені гібридні атаки Росії на Європу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.