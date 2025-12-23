У Німеччині звинуватили у злочинах проти людяності наглядача у сирійській в’язниці часів Асада

У Німеччині висунули звинувачення у злочинах проти людяності, катуваннях і вбивствах колишньому наглядачу в одній із в’язниць Дамаска під час перебування при владі сирійського диктатора Башара аль-Асада.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Колишнього представника сирійської розвідки та наглядача у в’язниці в Дамаску Фахада А. затримали у травні 2025 року. Тепер йому висунули звинувачення у тортурах, вбивствах та злочинах проти людяності.

Як вважають, він у період з квітня 2011 до квітня 2012 року працював наглядачем у в’язниці в Дамаску, де брав участь у більш як сотні допитів із застосуванням тортур.

За даними слідства, він також, за вказівкою згори, знущався над в’язнями вночі, підвішуючи їх до стелі, поливаючи холодною водою, примушуючи стояти у незручних позах. Через таке поводження та інші умови у в’язниці померли щонайменш 70 ув’язнених.

Німецькі прокурори скористались правом універсальної юрисдикції на випадок розслідування злочинів проти людяності незалежно від того, де це відбулося. На основі цього за останні кілька років у Німеччині затримали вже кількох підозрюваних у воєнних злочинах та інших тяжких злочинах, зокрема у Сирії.

Один з останніх таких арештів відбувся у вересні 2025 року.

Раніше у грудні Німеччина передала Міжнародному кримінальному суду у Гаазі заарештованого влітку громадянина Лівії, якого підозрюють у низці тяжких злочинів.