В Германии арестовали сирийца по подозрению в совершении военных преступлений

Федеральная прокуратура Германии арестовала мужчину в земле Рейнланд-Пфальц по подозрению в совершении военных преступлений в Сирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Сотрудники Управления уголовной полиции земли Рейнланд-Пфальц арестовали сирийца в среду утром в городе Нойвид. Федеральная прокуратура обвиняет его в военных преступлениях против личности в виде убийства.

Позже гражданина Сирии должны были доставить к следственному судье Федерального верховного суда в Карлсруэ, который примет решение о предварительном заключении. По данным Федеральной прокуратуры, мужчина сначала служил в сирийских вооруженных силах, но не позднее 2012 года присоединился к оппозиционному ополчению в качестве командира.

Согласно заявлению прокуратуры, в 2015 году он вместе с другими арестовал троих человек, подозреваемых в принадлежности к сирийскому правительству. "Заключённых заставляли признаться в нападениях на обвиняемого и других членов его группировки", – говорится далее в заявлении.

Позже обвиняемый казнил их, выстрелив каждому в голову "с близкого расстояния".

В конце прошлого года в Германии выдвинули обвинения в преступлениях против человечности, пытках и убийствах бывшему надзирателю в одной из тюрем Дамаска во время пребывания у власти сирийского диктатора Башара аль-Асада.

До этого Германия передала Международному уголовному суду в Гааге арестованного летом гражданина Ливии, которого подозревают в ряде тяжких преступлений.