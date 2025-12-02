Німеччина передала МКС у Гаазі лівійця, підозрюваного у воєнних злочинах

Німеччина екстрадувала до Гааги у Нідерландах заарештованого влітку громадянина Лівії, якого підозрюють у низці тяжких злочинів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Німеччина передала у Нідерланди для розгляду справи у Міжнародному кримінальному суді громадянина Лівії Халеда аль-Хішрі, якого звинувачують у скоєнні, замовленні чи нагляді за скоєнням злочинів проти людяності і воєнних злочинів у 2015-2020 роках, включно з вбивствами, катуваннями і сексуальним насильством.

Серед іншого, аль-Хішрі був начальником в’язниці у Тріполі на території аеропорту, де створили дуже жорстокі умови для в’язнів.

Чоловіка затримали у Німеччині в аеропорту Берлін-Бранденбург на шляху до Тунісу цього літа – невдовзі після того, як Міжнародний кримінальний суд у червні 2025 року видав ордер на його арешт.

Аль-Хішрі стане першим, кого вдалося доставити у Гаагу відтоді, як МКС почав розслідування подій у Лівії. Дата першого засідання за його участі ще невідома.

Нещодавно в Італії парламент заблокував притягнення до відповідальності трьох членів уряду у зв’язку зі звільненням лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд.

Як відомо, МКС видав ордери на арешт правителя РФ Владіміра Путіна та російської омбудсмени Марії Львової-Бєлової за їхню роль у російській політиці вивезення українських дітей вглиб окупованих територій та до Росії, а згодом - ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергєя Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.