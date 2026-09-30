Полиция Германии провела операцию по борьбе с распространением неонацистской музыки
Немецкая полиция провела обыски в Германии и ряде других европейских стран в рамках операции, направленной против распространения неонацистской музыки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Власти северо-восточной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания сообщили, что рейды были проведены по всей Германии, а также в Эстонии, Италии, Польше и Чехии.
Четверо подозреваемых, у которых были проведены обыски, обвиняются в членстве в ультраправой преступной организации, распространяющей "национал-социалистическую (нацистскую), антисемитскую, расистскую и дегуманизирующую идеологию" путем производства и продажи музыки, пропагандирующей эту идеологию.
Ещё восемь подозреваемых, в отношении которых проводилась операция, предположительно совершили преступления, связанные с разжиганием ненависти, в связи с аудиозаписями, выпущенными предполагаемой преступной организацией.
В помещениях ещё 10 человек, связанных с подозреваемыми, также были проведены обыски.
В ходе операции, организованной Управлением уголовной полиции земли Мекленбург-Передняя Померания, было задействовано более 390 сотрудников полиции.
В конце августа правительство Нидерландов рассматривало варианты наказания общественного вещателя ON из-за скандала с обсуждением взглядов нацистского диктатора Адольфа Гитлера.
А в феврале правоохранители провели рейды на ряде объектов в Германии и Швейцарии, связанных с сетью торговли предметами с нацистской символикой.