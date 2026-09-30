В Германии одобрили пакет реформ системы ухода, вызвавший споры в коалиции

Правительство Германии одобрило законопроект, представленный министром здравоохранения Карстеном Линнеманом, о реформировании системы ухода.

Об этом сообщает DW, передает "Европейская правда".

Предложенные реформы, которые теперь будут вынесены на рассмотрение парламента, призваны предотвратить прогнозируемый дефицит в размере примерно 8–10 млн евро в следующем году.

Реформы стали предметом острых дебатов между консервативным блоком ХДС/ХСС, а также младшим партнером по коалиции – Социал-демократической партией (СДПГ).

Законопроект в значительной степени основан на предложениях бывшего министра здравоохранения Нины Варкен, которая также представляет ХДС.

Подробности о точном содержании законопроекта в его нынешнем виде не разглашаются.

Напомним, в минувшую субботу, 26 сентября, около 175 тысяч человек в 15 городах Германии вышли на демонстрации против анонсированных правительством реформ социальной системы.

Также стоит отметить, что после серии провалов своей партии ХДС на сентябрьских выборах в землях канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжить курс реформ.

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