Мадяр розкрив, куди міг зникнути польський експосадовець, якому Орбан дав притулок

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, куди поїхав з країни колишній заступник міністра юстиції Польщі Марчин Романовський, який мав політичний притулок у Будапешті за часів уряду Віктора Орбана.

Про це він сказав під час пресконференції у Польщі, передає Onet, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, 10 травня Марчин Романовський, якого Польща оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.

У середу, 20 травня, під час візиту до Польщі, Мадяр прокоментував питання, куди поїхав колишній заступник голови Мін’юсту, а також – що сталося з ексміністром юстиції та колишнім генпрокурором Польщі Збігневом Зьобро, який також отримав політичний прихисток від Орбана.

"Один із них виїхав до Сполучених Штатів; інший, за повідомленнями, покинув Угорщину і поїхав до Сербії", – сказав Мадяр.

Романовського, колишнього заступника міністра юстиції та депутата від опозиційної "Право і справедливість", вдома оголосили у розшук за європейським ордером на арешт у зв'язку з розслідуванням довкола зловживань з коштами Фонду справедливості.

Перед цим стало відомо, що Зьобро, якого також розшукує Варшава і який теж отримав політичний прихисток від Орбана, ймовірно, виїхав до США. Польща планує просити про його екстрадицію, якщо це підтвердиться.

Існує ймовірність, що Романовський не може виїхати за межі ЄС – прокуратура Польщі минулої осені оголосила недійсними його дипломатичний і цивільний паспорти, щоб запобігти втечі з Шенгенської зони.

Достеменно невідомо, чи видала йому влада Угорщини у зв'язку з наданням притулку інше посвідчення особи, що дозволяє не залежати від чинності польського паспорта.

У квітні Мадяр дав зрозуміти, що за нової влади польським ексурядовцям доведеться залишити країну.