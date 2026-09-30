Окружной суд в Варшаве выдал экс-заместителю министра юстиции Марчину Романовскому документ, который позволит ему вернуться в Варшаву для дачи показаний по резонансному делу, не опасаясь задержания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Адвокат Бартош Левандовский сообщил, что Окружной суд в Варшаве выдал Марчину Романовскому так называемое "железное письмо", по которому политик из партии "Право и справедливость" сможет вернуться в страну, не опасаясь задержания.

Адвокат подчеркнул, что решение суда не является окончательным. Прокуратура имеет право подать апелляцию, после чего дело рассмотрит суд второй инстанции.

Бывший заместитель министра юстиции подал ходатайство о предоставлении ему возможности давать показания в Польше по делу "Фонда справедливости".

"На мой взгляд, это очень мудрое решение, учитывая, что это постановление (...) отвечает интересам также самой прокуратуры, которая сможет продолжить следствие, если господин Марчин Романовский явится и будет иметь гарантию, что его не арестуют", – сказал Левандовский.

Адвокат отметил, что срок приезда Марчина Романовского в Польшу зависит от того, будет ли прокуратура обжаловать решение суда. Прокурор объявил, что будет обжаловать решение суда.

Левандовский при этом убежден, что Романовский приедет в Польшу.

Условием сохранения "железного письма" является то, что Романовский будет сообщать прокуратуре о месте своего пребывания. Политик также не может допускать препятствования правосудию. Адвокат подчеркнул, что заместитель министра будет отвечать на свободе и не будет находиться под надзором полиции.

Прокуратура предъявила Романовскому 11 обвинений в рамках расследования нарушений в Фонде справедливости. Заместителя министра подозревают в участии в организованной группе, целью которой было совершение преступлений против собственности, превышение полномочий и присвоение имущества.

Марчин Романовский – бывший заместитель министра юстиции Польши – является одним из главных, помимо министра Збигнева Зёбро, фигурантов скандала вокруг Фонда справедливости. Уже полтора года он скрывается от правосудия за рубежом. Сначала он находился в Венгрии, после чего, в отличие от Зёбро, не попал в США. Зато его видели в Сербии и Хорватии.

Недавно появилась информация о пребывании Романовского в Тирасполе.

В Минобороны Польши отметили, что это не могло бы произойти без участия российских спецслужб.