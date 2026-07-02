Угорщина забрала статус біженця у колишніх високопосадовців-втікачів з Польщі

Угорщина позбавила статусу біженця ексміністра юстицію Польщі Збігнева Зьобро, його ексззаступника Марчина Романовського та дружину ексміністра Патрицію Котецьку-Зьобро.

Про це повідомив в Х глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає "Європейська правда".

За його словами, також було анульовано їхні проїзні документи.

"Я отримав письмове підтвердження того, що Угорщина позбавила статусу біженця Марчіна Романовського, Збігнева Зьобро та Патрицію Котецьку-Зьобро. Колеса правосуддя крутяться повільно, але крутяться", – написав Сікорський.

Ці повідомлення також прокоментував чинний міністр юстиції Вальдемар Журек.

"У цій ситуації ми звернемося до відповідних органів у Сполучених Штатах із запитанням, чи можуть особи, позбавлені дійсних проїзних документів, і надалі перебувати на території США", – заявив він.

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр нещодавно пообіцяв, що Угорщина більше не слугуватиме притулком для міжнародних злочинців.

Після цього колишній міністр юстиції і генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро, який отримав притулок після втечі до Угорщини у 2025 році, виїхав до США; його колишній заступник Марчин Романовський, який втік до Будапешта наприкінці 2024 року за звинуваченням у зловживанні державними коштами, як повідомляється, не потрапив до США і відтоді його бачили в Сербії та Хорватії.