Правительство Литвы одобрило ограничения на покупку недвижимости для граждан РФ и Беларуси

В среду правительство Литвы одобрило законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в районах, расположенных вблизи стратегически важных объектов, даже если у них есть вид на жительство.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Гражданам Беларуси, не имеющим вида на жительство, также будет запрещено приобретать недвижимость, тогда как для граждан России такой запрет уже был предусмотрен в предыдущем законопроекте.

Ограничения не будут применяться в случаях, когда право собственности приобретается по наследству.

В случае одобрения Сеймом поправки вступят в силу 1 января следующего года.

Латвия и Финляндия ранее уже ввели запрет на приобретение недвижимости гражданами Беларуси и России, за исключением тех, кто имеет вид на жительство в соответствующих странах. Эстония в настоящее время планирует ввести аналогичный запрет.

В конце августа шведские вооружённые силы обратились к правительству с просьбой экспроприировать имущество, принадлежащее гражданину России, вблизи военно-морской базы Муско на Стокгольмском архипелаге.

А в июне Сейм Латвии одобрил ограничение выдачи видов на жительство гражданам РФ и Беларуси.