У Чорногорії скасують імунітет президента і членів уряду у випадку корупційних діянь

Депутати парламенту Чорногорії сьогодні одноголосно ухвалили пропозицію щодо внесення змін до конституції, які скасовують імунітет президента та членів уряду щодо корупційних діянь.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTCG.

Для ухвалення змін була необхідна більшість у дві третини голосів, і пропозицію підтримали всі 66 присутніх депутатів,

Депутати одноголосно ухвалили пропозицію Конституційного комітету щодо визначення тексту проєкту поправки до конституції протягом чотирьох днів.

У пояснювальній записці до пропозиції зазначено, що злочинні діяння, пов’язані з порушенням службових обов’язків, такі як зловживання службовим становищем, отримання та давання хабарів та інші подібні діяння, безпосередньо загрожують цілісності державної влади, довірі громадян до інституцій та основним принципам конституційного ладу.

Саме тому, як зазначається, необхідно чітко закріпити, що стосовно цих діянь не існує конституційного захисту у вигляді імунітету.

Віцепрем’єр-міністр Момо Копрівіца заявив, що, у разі необхідності, імунітет буде скасовано не щодо будь-якого члена опозиції, а щодо членів виконавчої влади.

"Ми не пропонуємо надати комусь можливість політично переслідувати інакодумців, ми не пропонуємо, щоб члена уряду можна було притягнути до відповідальності за те, що він ухвалив політичне рішення, з яким хтось погоджується або не погоджується. Ми пропонуємо щось набагато простіше – щоб жодна виконавча функція не була щитом від відповідальності за злочинні діяння з елементами корупції", – сказав Копрівіца.

Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю.

22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

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