В Черногории отменят иммунитет президента и членов правительства в случае коррупционных деяний

Депутаты парламента Черногории сегодня единогласно одобрили предложение о внесении изменений в конституцию, отменяющих иммунитет президента и членов правительства в отношении коррупционных деяний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTCG.

Для принятия поправок требовалось большинство в две трети голосов, и предложение поддержали все 66 присутствующих депутатов,

Депутаты единогласно одобрили предложение Конституционного комитета об определении текста проекта поправки к конституции в течение четырех дней.

В пояснительной записке к предложению указано, что преступные деяния, связанные с нарушением служебных обязанностей, такие как злоупотребление служебным положением, получение и дача взяток и другие подобные деяния, непосредственно угрожают целостности государственной власти, доверию граждан к институтам и основным принципам конституционного строя.

Именно поэтому, как отмечается, необходимо четко закрепить, что в отношении этих деяний не существует конституционной защиты в виде иммунитета.

Вице-премьер-министр Момо Копривица заявил, что, в случае необходимости, иммунитет будет отменен не в отношении какого-либо члена оппозиции, а в отношении членов исполнительной власти.

"Мы не предлагаем дать кому-то возможность политически преследовать инакомыслящих, мы не предлагаем, чтобы члена правительства можно было привлечь к ответственности за то, что он принял политическое решение, с которым кто-то согласен или не согласен. Мы предлагаем нечто гораздо проще – чтобы ни одна исполнительная функция не служила щитом от ответственности за преступные деяния с элементами коррупции", – сказал Копривица.

Черногория надеется стать членом ЕС в 2028 году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это может стать реальностью.

22 апреля страны ЕС договорились приступить к работе над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

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