52% німців підтримують постачання зброї в Україну

Трохи більше половини опитаних німців в цілому підтримують постачання зброї Україні.

Про це свідчать дані опитування ARD-Deutschlandtrend, передає "Європейська правда".

Через чотири з половиною роки після російського вторгнення приблизно половина населення підтримує постачання зброї в Україну: 38% вважають їх доцільними, а 14% навіть готові збільшити їх обсяги.

Водночас понад чотири з десяти німців (42%) вважають, що поставки зброї заходять занадто далеко – такий показник не спостерігався в останні роки. Серед виборців у східній Німеччині навіть більшість (54%) вважає поставки зброї надмірними.

Забезпечення миру в Європі наразі є одним із найбільших зовнішньополітичних викликів, що стоять перед німецьким урядом. Серед німецьких політичних партій громадяни найбільше довіряють ХДС/ХСС у вирішенні цього завдання: 23% вважають, що саме ці партії мають найбільшу компетенцію, порівняно з 16% для "Альтернативи для Німеччини" та 12% для СДПН. Інші партії – зокрема "Зелені" (8%), "Ліві" (6%), Альянс Сари Вагенкнехт (3%) та ВДП (2%) – відіграють менш помітну роль у сприйнятті громадськості щодо цього питання.

Як повідомлялося, уряд Німеччини планує збільшити військову підтримку Україні після того, як Берлін визнав причетність Росії до інциденту з дронами в аеропорту "Лейпциг/Галле", що стався на початку серпня.

Президент Володимир Зеленський анонсував надходження цього місяця нових пакетів ППО з Німеччини.