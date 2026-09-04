52% немцев поддерживают поставки оружия в Украину

Чуть больше половины опрошенных немцев в целом поддерживают поставки оружия в Украину.

Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, передает "Европейская правда".

Спустя четыре с половиной года после российского вторжения примерно половина населения поддерживает поставки оружия в Украину: 38% считают их целесообразными, а 14% даже готовы увеличить их объемы.

В то же время более четырех из десяти немцев (42%) считают, что поставки оружия заходят слишком далеко – такого показателя не наблюдалось в последние годы. Среди избирателей в восточной Германии даже большинство (54%) считает поставки оружия чрезмерными.

Обеспечение мира в Европе в настоящее время является одним из крупнейших внешнеполитических вызовов, стоящих перед немецким правительством. Среди немецких политических партий граждане больше всего доверяют ХДС/ХСС в решении этой задачи: 23% считают, что именно эти партии обладают наибольшей компетенцией, по сравнению с 16% у "Альтернативы для Германии" и 12% у СДПГ. Другие партии – в частности "Зелёные" (8%), "Левые" (6%), Альянс Сары Вагенкнехт (3%) и ВДП (2%) – играют менее заметную роль в общественном восприятии этого вопроса.

Как сообщалось, правительство Германии планирует увеличить военную поддержку Украине после того, как Берлин признал причастность России к инциденту с дронами в аэропорту "Лейпциг/Галле", произошедшему в начале августа.

Президент Владимир Зеленский анонсировал поступление в этом месяце новых комплексов ПВО из Германии.