Зеленський після розмови з Мерцом: у вересні будуть нові пакети ППО з Німеччини

Президент Володимир Зеленський анонсував надходження цього місяця нових пакетів ППО з Німеччини.

Про це він написав у Telegram після розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, передає "Європейська правда".

Розмова стосувалася російської атаки по аеродрому в Лейпцигу та низки інших питань.

Зокрема, за словами Зеленського, команди обох країн вже фіналізують текст Drone Deal.

Крім того, Зеленський і Мерц домовилися про особисту зустріч.

"Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок – будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини", – написав він.

Як повідомлялося, Україна направила до Європейської комісії запит на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

А 1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.