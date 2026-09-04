У Німеччині розповіли, коли судитимуть українця у справі підриву "Північних потоків"

Судовий процес щодо громадянина України у справі про вибухи на газопроводах "Північний потік" розпочнеться 14 жовтня в Гамбурзі.

Про це повідомила 3 вересня речниця регіонального суду федеральної землі Гамбург, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Очікується, що судовий процес триватиме до лютого. Загалом заплановано 16 судових засідань до середини грудня, а на початок 2027 року заплановано ще кілька.

Суд переконаний, що є достатня підозра, що "обвинувачений був співвиконавцем воєнного злочину, який полягає у застосуванні заборонених методів ведення війни шляхом атаки на цивільні об'єкти, спричинення вибуху, руйнування споруд та порушення роботи комунальних служб".

У липні Федеральна прокуратура Німеччини висунула офіційні звинувачення українцю Сергію Кузнєцову. Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд. Слідство вважає, що він входив до групи осіб, яка у вересні 2022 року заклала вибухівку на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Українець нібито координував цю операцію. Версія обвинувачення ґрунтується на перехоплених телефонних дзвінках, у яких, як повідомляється, він скомпрометував себе.

Як випливає з тексту обвинувачення, правоохоронці дійшли висновку, що плани з підриву газогонів розробили за дорученням державних органів України.

Загалом, як повідомив громадський мовник ARD, було ідентифіковано сімох підозрюваних, один з яких згодом загинув у ході бойових дій проти Росії.

Нагадаємо, українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що українці не причетні до вибухів на газопроводах.