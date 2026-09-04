В Германии объявили, когда начнётся суд над украинцем по делу о взрывах на "Северных потоках"

Судебный процесс над гражданином Украины по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" начнётся 14 октября в Гамбурге.

Об этом 3 сентября сообщила пресс-секретарь регионального суда федеральной земли Гамбург, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ожидается, что судебный процесс продлится до февраля. Всего запланировано 16 судебных заседаний до середины декабря, а на начало 2027 года запланировано еще несколько.

Суд убежден, что имеются достаточные основания полагать, что "обвиняемый был соучастником военного преступления, заключающегося в применении запрещенных методов ведения войны путем нападения на гражданские объекты, организации взрывов, разрушения сооружений и нарушения работы коммунальных служб".

В июле Федеральная прокуратура Германии предъявила официальные обвинения украинцу Сергею Кузнецову. Его подозревают по трем статьям Уголовного кодекса Германии: умышленное причинение взрыва, диверсия и разрушение сооружений. Следствие считает, что он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Украинец якобы координировал эту операцию. Версия обвинения основана на перехваченных телефонных разговорах, в которых, как сообщается, он скомпрометировал себя.

Как следует из текста обвинения, правоохранители пришли к выводу, что планы по подрыву газопроводов были разработаны по поручению государственных органов Украины.

В общей сложности, как сообщила общественная телерадиокомпания ARD, было идентифицировано семь подозреваемых, один из которых впоследствии погиб в ходе боевых действий против России.

Напомним, украинец находится под стражей в Гамбурге после того, как прошлым летом его задержали во время отпуска в Италии, а затем экстрадировали в Германию.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский уверял, что украинцы не причастны к взрывам на газопроводах.